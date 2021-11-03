Верховна Рада підтримала у першому читання зміни Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за фальшування COVID-сертифікатів.

Відповідне рішення нардепи ухвалили під час позачергового засідання.

Депутати також підтримали скорочення термінів підготовки закону до другого читання наполовину.

Ініціатором законопроєкту № 6084 став Кабінет Міністрів.

Проєкт закону розроблено на виконання рішення РНБО від 30 липня 2021 року про забезпечення епідемічної безпеки населення. Зокрема, документом пропонується доповнити Кримінальний кодекс статтею 321\3, яка передбачає:

встановлення кримінальної відповідальності за використання свідомо підроблених документів, які підтверджують наявність профілактичних щеплень, у вигляді штрафу від 17 до 34 тисяч гривень або обмеження волі до двох років ;

; встановлення кримінальної відповідальності для медичних працівників за внесення неправдивих відомостей до медичної документації про щеплення, у вигляді штрафу від 34 до 68 тисяч гривень, або обмеження волі до двох років з позбавленням права обіймати певні посади ;

; встановлення кримінальної відповідальності за виготовлення фальшивих документів про вакцинацію у розмірі штрафу від 85 до 170 тисяч гривень або позбавлення волі до 3 років.

З 30 вересня у державному застосунку та на порталі “Дія” можна згенерувати COVID-сертифікат про вакцинацію людям, які отримали різні вакцини.

COVID-сертифікат — це захищений документ у телефоні, на папері чи на іншому носії. Його можна сформувати після отримання однієї або двох доз вакцини.

Напередодні Міністерство цифрової трансформації спростило процес генерації COVID-сертифікатів у державному застосунку “Дія”. Зокрема, було скасовано обов’язковий електронний підпис.

Які сертифікати бувають?

“ Жовтий ” СOVID-сертифікат – підтверджує факт отримання 1-ї дози щеплення і діє 120 календарних днів від цієї дати.

” СOVID-сертифікат – підтверджує факт отримання 1-ї дози щеплення і діє 120 календарних днів від цієї дати. “Зелений” COVID-сертифікат – підтверджує факт отримання повної вакцинації й діє 365 календарних днів від дати останнього щеплення. Повна вакцинація може містити одну дозу однодозної вакцини Johnson & Johnson (Janssen) та двох доз дводозних вакцин: Comirnaty/Pfizer, AstraZeneca/Covishield, Spikevax/Moderna, CoronoVac.

COVID-сертифікати можуть бути як внутрішніми, так і міжнародними.

Внутрішні, відповідно до назви, діють лише в Україні. Міжнародні є чинними як всередині країни, так і за кордоном. Наприклад, з міжнародним COVID-сертифікатом можна вільно подорожувати. Українські електронні COVID-сертифікати визнані в Європейському Союзі.

В Україні ж внутрішнім та міжнародним COVID-сертифікатом можна користуватися рівноправно. Натомість для застосування міжнародного знадобиться також паспортний документ.

Де потрібно використовувати сертифікат про щеплення?

У червоній зоні карантину перебувають Херсонська, Запорізька, Одеська, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Рівненська та Миколаївська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області, а з 1 листопада – Київ.

Для червоного рівня запроваджуються такі обмеження:

заборонено роботу закладів громадського харчування, окрім адресного доставлення та замовлень навинос;

заборонено роботу ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;

заборонено роботу закладів освіти, крім дитячих садків і початкових класів шкіл;

заборонено роботу непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;

заборонено проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;

заборонено роботу закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеознімань.

Але чинні обмеження червоного рівня не застосовуватимуться за умови наявності “зеленого“ COVID-сертифіката в усіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів, зокрема релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів.

Паперовий та електронний сертифікати – це не одинакові документи. Паперовий сертифікат видає сімейний лікар. Він знадобиться для підтвердження вакцинального статусу всередині країни.

Електронні ковід-сертифікати містять QR-коди, які перевіряють при перетині кордону. Для подорожей за кордон потрібно мати електронні сертифікати. Їх можна видрукувати, або завантажити документом на свій пристрій. При цьому варто стежити за тим, щоб QR-код документу можна було без проблем зчитати.

Хто може перевіряти сертифікати про вакцинацію?

За словами очільника Національної поліції України Ігоря Клименка, перевіряти COVID-сертифікати мають право служба Міністерства охорони здоров’я, санітарні лікарні, Держпродспоживслужба, провідники, якщо це стосується залізничного транспорту.

Самі поліціянти можуть вдатися до вибіркової перевірки сертифікатів. Водії громадського транспорту не можуть перевіряти наявність сертифікатів, однак зобов’язані попередити пасажирів про потребу в перевірці та наявності документів про вакцинацію. У ТРЦ сертифікати перевіряє персонал закладів.

Щодо підроблених сертифікатів про вакцинацію, то чотири тисячі співробітників поліції застосовують спеціальне програмне забезпечення на планшетах для перевірки QR-кодів кожного сертифіката.

Українці масово скаржилися на COVID-сертифікати в державному застосунку “Дія” та понижували оцінку в Google Play. Реакції користувачів зібрали #Букви. Детальніше про це – у матеріалі.