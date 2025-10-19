Кремль не досяг домовленостей із Сирією щодо долі своїх військових баз

Дамаск веде переговори з Росією щодо перегляду чинних угод, що регулюють двостороннє співробітництво, включно з питаннями військової присутності, повідомив міністр закордонних справ Сирії Асад Хасан Шейбані.

Про це 19 жовтня повідомляє газета Asharq Al-Awsat.

Сирійська та російська сторони під час візиту президента аль-Шараа до Москви обговорили питання, зокрема ті, що стосуються долі колишнього президента Башара Асада та повернення сирійських військових, які залишили країну, а також майбутні стосунки та перспективи співпраці. Однак розбіжності подолано не було, зокрема й ті, що стосуються російських військових баз у Сирії, незважаючи на те, що 2017 року Москва і колишня влада Сирії уклали угоду про розміщення російських гарнізонів на цих об’єктах терміном на 49 років. Однак угоди, укладені колишнім режимом, призупинено, вони більше не відповідають інтересам сирійського народу, а нових домовленостей не досягнуто, сказав міністр.

Тим часом, на переговорах між Ахмедом аль-Шараа і очільником РФ Путіним, що тривали понад дві години, однією з центральних тем стало саме майбутнє російських військових баз у Сирії — авіабази Хмеймім і пункту матеріально-технічного забезпечення ВМФ Росії в Тартусі.

Турецька телерадіокомпанія ТРТ уточнює, що Сирія заявила —, що має намір будувати відносини з Росією, Китаєм і європейськими країнами на основі рівноправності та національних інтересів. У планах сирійського МЗС — візит до Пекіна з офіційним візитом наступного місяця.

За словами сирійського міністра, зовнішньополітичне відомство працює над подоланням наслідків “дипломатії шантажу” попереднього режиму і формує курс, відкритий для діалогу і співпраці.

Нагадаємо, Путін у квітні оголосив про проведення саміту “Росія — арабський світ”, який мав би стати демонстрацією стійкого впливу Москви на Близькому Сході та доказом відсутності ізоляції Кремля. Однак замість цього увага світу була прикута до Єгипту, де проходив мирний саміт щодо Гази на чолі з Дональдом Трампом. Кремлю довелося скасувати саміт з арабськими лідерами.

Запрошення на саміт, який мав би відбутися 15 жовтня в Москві, прийняли всього два лідери: президент Сирії Ахмед аль-Шараа і голова Ліги арабських держав Ахмед Абуль Гейт. Аналітики вказують на реальність, яку неохоче визнає Москва: у міру того, як триває війна в Україні, її вплив на Близькому Сході зменшується. // Дзеркало тижня