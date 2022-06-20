В Україні заборонили діяльність партії «ОПЗЖ»

Восьмий апеляційний адміністративний суд міста Львова заборонив діяльності партії «Опозиційна платформа — За життя» на території України. Все майно політсили буде передано у власність держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Восьмого адмінсуду Львова в Facebook.

«Судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність політичної партії «опозиційна платформа — за життя»; кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних організацій та інших структурних утворень передано у власність держави», — йдеться у повідомленні.