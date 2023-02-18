Кулеба різко відповів чеському президенту-генералу, який злякався краху РФ

Раніше лідер Чехії Петро Павло висловив свою думку про неприпустимі сценарії програшу РФ, зазначивши, що Захід не повинен тиснути на Москву.

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів на скандальну заяву чеського лідера Петра Павла з приводу неприпустимості розвалу РФ у разі перемоги України в російсько-українській війні.

Відзначимо, що свою думку про неприпустимі сценарії програшу РФ лідер Чехії озвучив під час “Українського ланчу” на Мюнхенській конференції безпеки. Він заявив, що Захід повинен бути обережним у своєму тиску на Росію, адже, якщо вона розвалиться, то у світу побільшає проблем. Павло закликав усіх “бути реалістичними – сподіватися на краще, але готуватися до гіршого”.

За даними кореспондента “Європейської правди“, у відповідь на це глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив:

“Є інтелектуальна пастка, якої треба уникнути. Підтримуючи Україну, треба також вірити в Україну, а не готувати її до гіршого”

Також він вважає неприпустимим закликати Україну до будь-яких поступок Росії.

“Немає різниці між тими, хто говорить фразу “Україна, можливо, поступиться” і фразу “Україні, ймовірно, доведеться поступитися”, – пояснив міністр, – тому вірте в Україну і підтримуйте Україну, і ми переможемо”. // УНІАН