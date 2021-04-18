Макрон пообещал, что Запад не допустит новых военных операций на территории Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страны Запада не допустят новых военных операций на территории Украины. Для России должны быть обозначены четкие «красные линии».

Об этом он сказал в интервью CBS News .

По его словам, необходимо усилить дипломатическую повестку дня, «а США, Европа, все мы должны быть очень ясными в отношении России».

«Мы никогда не допустим новых военных операций на украинской земле, и мы должны найти способ заслужить доверие в этом отношении», — сказал он.

При этом он заявил, что Франция поддержит санкции против России в случае вторжения в Украину. «Это единственный способ заслужить доверие. Я думаю, что санкции сами по себе недостаточны, но санкции — это часть пакета», — заявил Макрон.

«Я думаю, что то, что произошло несколько лет назад, когда в Украину было совершено вторжение, это не провал дипломатии, это отказ нашего коллективного авторитета по отношению к России. И я думаю, что когда мы проводим красные линии, мы должны добиться уважения к ним», — сказал он.