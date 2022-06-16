Макрон, Шольц і Драгі відвідали Ірпінь

Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі відвідали Ірпінь. Також візит до передмістя Києва здійснив президент Румунії Клаус Йоханніс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV .

Під час відвідин Ірпеня лідерам чотирьох європейських країн показали фотографії та відео того, яким було місто до приходу і після відходу росіян.

Маріо Драгі звернувся до місцевої влади Ірпеня заявивши, що на їхньому боці весь світ.

«Все це має бути видно і відомо. Я вдячний вам за ваше свідчення», — звернувся Драгі до голови обласної військової адміністрації Олексія Кулеба.

Водночас Макрон заявив, що скоєні масові вбивства російськими військовими в Україні є військовими злочинами.

«На жаль, у Бучі та інших містах було скоєно масові вбивства, це військові злочини», — заявив він.