Макрон, Шольц і Драгі відвідали Ірпінь
Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі відвідали Ірпінь. Також візит до передмістя Києва здійснив президент Румунії Клаус Йоханніс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.
Під час відвідин Ірпеня лідерам чотирьох європейських країн показали фотографії та відео того, яким було місто до приходу і після відходу росіян.
Маріо Драгі звернувся до місцевої влади Ірпеня заявивши, що на їхньому боці весь світ.
«Все це має бути видно і відомо. Я вдячний вам за ваше свідчення», — звернувся Драгі до голови обласної військової адміністрації Олексія Кулеба.
Водночас Макрон заявив, що скоєні масові вбивства російськими військовими в Україні є військовими злочинами.
«На жаль, у Бучі та інших містах було скоєно масові вбивства, це військові злочини», — заявив він.