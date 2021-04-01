Министр обороны США заверил, что Украина не останется наедине с агрессией России

В случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины.

Об этом заявил министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин во время телефонного разговора с министром обороны Украины Андреем Тараном, передает УНН со ссылкой на пресс служба Минобороны.

«Сегодня, 1 апреля, по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Министра обороны Украины Андрея Тарана с Министром обороны Соединенных Штатов Америки Ллойдом Остином. Уже второй раз за последние полтора месяца министры обсудили направления усиления взаимодействия между Украиной и США в сфере безопасности и обороны», — говорится в сообщении.

Андрей Таран в беседе уделил внимание события 26 марта вблизи населенного пункта Шумы, где российские оккупационные войска убили четырех украинских военнослужащих. Кроме того, глава украинского оборонного ведомства отметил системную эскалацию ситуации безопасности в районе проведения операции объединенных сил и нежелание Российской Федерации подтвердить приверженность режиму прекращения огня.

«Стратегический диалог на уровне руководителей оборонных ведомств Украины и США не просто поддерживается, он — динамично развивается. Американские партнеры активно инициируют контакты, выражают искреннюю обеспокоенность попытками России обострить ситуацию вокруг Украины. Сегодняшний звонок американского коллеги является яркой демонстрацией проактивной позиции США в поддержке суверенитета и шагов по восстановлению территориальной целостности Украины», — отметил Андрей Таран.