Міжнародна федерація шахів призупинила членство Росії на два роки

Справу проти РФ ініціювала Україна.

Комісія з етики Міжнародної федерації шахів (FIDE) визнала Росію та президента FIDE Аркадія Дворковича винними у справі, яку ініціювала Україна.

Про це повідомив тренер чемпіона світу Магнуса Карлсена та гросмейстер Петер Гейне Нільсен у соцмережі X.

У цій справі Федерацію шахів Росії (ФШР) та Дворковича звинувачували за трьома пунктами: зв’язок з особами під санкціями, організація турнірів на окупованих територіях, а також недотримання політичного нейтралітету.

У підсумку Комісія з етики вирішила призупинити членство ФШР на два роки. При цьому росіянин Дворкович отримав догану.

ФШР матиме змогу виправити всі порушення за 60 днів, після чого покарання буде призупинено з трирічним випробувальним терміном.

Позов проти росіян подали Федерація шахів України, гросмейстер Андрій Баришполець та Нільсен у вересні 2023 року.

Аркадій Дворкович очолює FIDE з жовтня 2018 року. До цього він був заступником голови уряду Росії. // Дзеркало тижня