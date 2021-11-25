Помер выд ковіду колишній мер Києва Олександр Омельченко

Помер колишній міський голова столиці, депутат Київради Олександр Омельченко.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Телеграмі.

«Сьогодні не стало Олександра Омельченка… Колишнього міського голови столиці, голови КМДА, народного депутата, депутата Київради….Висловлюю щирі співчуття родині та близьким Олександра Олександровича…», — написав Кличко.

18 листопада стало відомо, що Олександра Омельченка госпіталізували із COVID-19. Чинний мер Києва Віталій Кличко побажав йому якнайшвидшого одужання.

Син ексмера Олександр казав, що його батько перебував у тяжкому, але стабільному стані, дихав за допомогою кисневої маски.

83-річний Олександр Омельченко обіймав посаду мера Києва у період з 1995 по 2006 рік. Починаючи з червня 2014 року, був депутатом Київської міської ради.