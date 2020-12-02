Украина и партнеры сорвали попытку России легитимизировать своих марионеток из ОРДЛО

Украина вместе с партнерами сорвала попытку легитимизировать представителей ОРДЛО путем выступления представителей так называемых «Л/ДНР» на заседании Совета Безопасности ООН.

Об этом говорится в комментарии министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который есть в распоряжении УНН.

«Украина вместе с партнерами сорвала попытку России легитимизировать представителей ОРДЛО, использовав формат Арриа Совбеза ООН. Заседание будет бойкотировать не только Украина, а и США, Соединенное Королевство, Франция, ФРГ, Эстония и Бельгия. То есть все, кроме РФ, страны-участницы ОБСЕ, входящих сегодня в Совбез. Это важный сигнал, ведь ОБСЕ участвует в переговорном процессе в рамках ТКГ», — сообщил министр.

По его словам, благодаря принципиальной позиции партнеров Украины в СБ ООН, российскую «PR-акцию» даже не будут транслировать на официальных ресурсах ООН.

«Это четкий ответ на попытки РФ манипулировать международными площадками и форматами для распространения своей пропаганды. Я благодарен партнерам, в частности Германии и Франции как участникам «нормандского формата», за крепкую солидарную позицию в поддержку Украины», — подчеркнул министр.

Отметим, ранее росСМИ сообщили, что представители сепаратистов выступят на заседании Совета Безопасности ООН.