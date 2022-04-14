Навіть Трамп назвав війну Росії проти України геноцидом

Експрезидент підтримав позицію чинного очільника Штатів.

Колишній президент США Дональд Трамп охарактеризував російське вторгнення в Україну як геноцид. Відповідну заяву він зробив у ефірі телеканалу Fox New.

«Зараз те, що відбувається з українською нацією, є геноцидом. Те, що відбувається в Україні зараз, є небаченим», – сказав він.

Раніше війну в Україні геноцидом назвав чинний президент США Джо Байден. У Білому домі підкреслили, що ця заява є не просто особистим переконанням Байдена, а офіційною позицією президента.

Все більше світових лідерів називають геноцидом те, що армія окупантів чинить із українцями. Однак президент Франції Емманюель Макрон від такої термінології відмовився, натомість повторив одвічний наратив роспропаганди про «братні народи». // LB.ua