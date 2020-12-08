Назначен новый глава Закарпатской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Анатолия Полоскова новым главой Закарпатской ОГА.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ, информирует УНН.

«Президент Украины Владимир Зеленский назначил Анатолия Полоскова главой Закарпатской областной государственной администрации. Соответствующий указ № 555/2020 Глава государства подписал 7 декабря», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вручая служебное удостоверение в Офисе Президента, Владимир Зеленский пожелал новому руководителю Закарпатской облгосадминистрации «результативной работы на благо региона».

Справка УНН: Анатолий Полосков (1968) — в 1997-м закончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности «правоведение». Работал на различных должностях в банковском секторе, занимался предпринимательской деятельностью. С 2011 года был директором винодельческой компании.