Незалежність американських ЗМІ йде у минуле: критикувати Трампа заборонено

Журналісти за критику стали побоюватися переслідувань – і недаремно.

Популярний у всьому світі «Голос Америки», що фінансується з федерального бюджету, мовник на весь світ, завжди був точним і справедливим джерелом новин і незалежний від того, який президент і партія перебували при владі в Сполучених Штатах.

Після обрання президента Трампа ця незалежність дедалі частіше піддається випробуванням, пише The New York Times.

Останніми місяцями головна організація «Голосу Америки», Агентство США з глобальних ЗМІ, почала кадрові розслідування щодо журналістів «Голосу Америки» за висвітлення критики Трампа або за коментарі, які, за словами кількох співробітників, були сприйняті як критичні на його адресу. Деякі журналісти висловили стурбованість з приводу розслідувань на зустрічі з директором мовної компанії цього тижня.

Принаймні кілька статей, що містять критику Трампа і його адміністрації, не були опубліковані або були пом’якшені після публікації останніми місяцями, повідомили три співробітники «Голосу Америки», які говорили на умовах анонімності, оскільки побоювалися відплати.

У п’ятницю Агентство глобальних медіа повідомило одному з найвисокопоставленіших журналістів «Голосу Америки» Стівену Герману, що його відправили в тривалу «відпустку з поважної причини» на час проведення кадрового розслідування. Герман підтвердив отримання листа, в якому йшлося про те, що розслідування проводять із метою з’ясувати, чи не підірвала його «діяльність у соціальних мережах сприйняття аудиторією “Голосу Америки” об’єктивності та/або достовірності».

Кількома тижнями раніше Герман потрапив під вогонь адміністрації Трампа, коли навів у соціальних мережах цитату антикорупційної спостережної групи, яка критикує скорочення в Агентстві США з міжнародного розвитку.

Річард Гренелл, посланник Трампа зі «спеціальних місій», написав на сайті X, що коментарі Германа були «зрадницькими».

Переворот у «Голосі Америки» відбувається на тлі цілої серії випадів проти ЗМІ з боку адміністрації Трампа. Білий дім почав відбирати новинні агентства, які входять до пулу преси, що висвітлює діяльність президента, і заборонив Associated Press брати участь у заходах, бо воно не хоче перекласифікувати Мексиканську затоку на Американську затоку. Федеральна комісія зі зв’язку почала розслідування того, чи діють мовленнєві компанії в інтересах суспільства. А пан Трамп подавав або погрожував подати судові позови проти новинних видань, чиє висвітлення він не схвалював.

Журналісти «Голосу Америки» непокояться за своє майбутнє відтоді, як Трамп заявив, що призначить на посаду керівника телекомпанії Карі Лейк, колишню ведучу теленовин і невдалого кандидата в сенат від республіканців, яка часто поширювала неправду й теорії змови.

Лейк відкинула заклики Ілона Маска і Гренелла повністю скасувати «Голос Америки». Але вона заявила, що висвітлення подій в ефірі буде вільним від того, що вона назвала «синдромом відрази до Трампа».

Згідно з федеральним законом, директор «Голосу Америки» має бути затверджений двопартійною радою, яка контролює Агентство глобальних медіа. Рада ще не голосувала за кандидатуру Лейк, а доти вона призначена старшим радником медіа-агентства і «Голосу Америки». також Трамп висунув кандидатуру Брента Бозелла, консервативного активіста і критика ЗМІ, на посаду керівника Агентства глобальних медіа. Його кандидатура має бути затверджена Сенатом.

Нагадаємо, «Голос Америки» – американська міжнародна громадська радіокомпанія і радіостанція, що входить до неї. «Голос Америки» є частиною Агентства США з глобальних медіа. Перший раз в ефір вийшов 1942 року і вважався всі роки зразком свободи слова і демократичного підходу до висвітлення новин. У СРСР вважався «ворожим голосом», його слухали за зачиненими дверима і дізнавалися новини вільного світу. Заборона на вільне висловлення думки, мабуть, перший такий випадок в історії радіокомпанії. Деякі політики в США вважають такий розворот дуже схожим на те, що відбувається в авторитарних державах, і порушенням Конституції США.

«Ви не можете працювати проти офіційної політики уряду США, отримуючи зарплату від американських платників податків», – продовжив Гренелл. «Ви маєте бути негайно звільнені». // Дзеркало тижня