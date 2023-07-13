Нідерланди долучилися до декларації G7 на підтримку України. Раніше це зробили Фінляндія, Данія, Ісландія, Норвегія та Швеція
Нідерланди підтримали підписану країнами G7 декларацію щодо гарантій безпеки для України.
Про це повідомив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра, пише УНН.
“Я вітаю Декларацію G7 про підтримку України , включаючи оголошені заходи безпеки. Нідерланди приєднаються до цієї ініціативи та сприятимуть цим механізмам безпеки для України в тісній координації з міжнародними партнерами”, – йдеться у повідомленні.
Раніше Фінляндія, Данія, Ісландія, Норвегія та Швеція також долучилися до Спільної декларацію G7 щодо підтримку України.
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Країни G7 на саміті у Вільнюсі 12 липня підписали спільну декларацію щодо надання довгострокових гарантій безпеки Україні, і запросили інші держави приєднатися до зобов’язань. Вона включає у себе, зокрема, заходи з допомоги Україні у захисті себе та упередження нової агресії, зокрема постачання зброї, негайні консультації, щоб забезпечити Україну всім необхідним для оборони в найкоротші терміни.
Також в декларації йдеться про підтримку у притягненні рф до відповідальності за агресію та кроки економічного та юридичного характеру, спрямовані на покарання росії та збільшення її витрат на війну.