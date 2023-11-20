Очільник Пентагону прибув до Києва

Міністр оборони США Ллойд Остін перебуває з візитом у Києві у понеділок

До Києва прибув міністр оборони США Ллойд Остін. Про це він сам повідомив у понеділок у соцмережі X.

Я щойно приїхав до Києва, щоби зустрітися з українськими лідерами. Я тут сьогодні, щоб передати важливий меседж: Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну у її боротьбі за свободу проти російської агресії як зараз, так і в майбутньому – повідомив Остін.

Візит голови Пентагону до Києва відбувається на тлі ухвалення тимчасового бюджету у США без нової допомоги Україні.

Як повідомляло Bloomberg, нова допомога США Україні під ризиком відтермінування до середини грудня, а може й довше. // УНН