Даже российский «национал-патриот» генерал Ивашов выступил против войны с Украиной

Известный просоветскими и национал-патриотическими взглядами генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов, выступая в качестве председателя «Общероссийского офицерского собрания», выпустил обращение против войны России с Украиной. В подготовке такой войны он обвинил руководство России и президента Владимира Путина, которого призвал уйти в отставку.

Обращение датировано 31 января. Накануне на него обратил внимание политолог Иван Преображенский, а затем другие комментаторы в интернете.

По мнению Ивашова, «ранее Россия (СССР) вела вынужденные (справедливые) войны, и, как правило, когда иного выхода не оставалось, когда жизненно важные интересы государства и общества оказывались под угрозой». Однако сейчас, как пишет генерал, единственной угрозой существования России является деградация её внутренней жизни. Внешние же угрозы «не являются в данный момент критическими». «Сохраняется в целом стратегическая стабильность, ядерное оружие находится под надежным контролем, группировки сил НАТО не наращиваются, угрожающей активности не проявляют», – пишет Ивашов.

Как говорится в обращении, Украина как независимое государство имеет право на индивидуальную и коллективную оборону. «Естественно, для того, чтобы Украина осталась дружественным соседом для России, необходимо было для нее продемонстрировать привлекательность российской модели государства и системы власти», – пишет Ивашов. Он также отмечает, что подавляющее большинство государств мира не признаёт аннексированный Крым и Севастополь российскими, что «убедительно показывает несостоятельность российской внешней политики и непривлекательность внутренней».

По мнению генерала, применение военной силы против Украины «во-первых, поставит под вопрос существование самой России как государства; во-вторых, навсегда сделает русских и украинцев смертельными врагами». Ивашов также опасается вступления в конфликт стран НАТО, в частности Турции. «Кроме того, Россия однозначно будет занесена в категорию стран, угрожающих миру и международной безопасности, обложена тяжелейшими санкциями, превратится в изгоя мирового сообщества, и вероятно, будет лишена статуса независимого государства», – полагает генерал. Он считает, что Россия «провоцирует напряжённость на грани войны», чтобы отвлечь население от внутренних проблем. В обращении содержится требование к президенту «отказаться от преступной политики провоцирования войны».

Ивашов в 1996–2001 годах был начальником Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны России, занимал другие высокие должности в Минобороны. Он получил известность, в частности, резко негативными оценками операции НАТО против Сербии в 1999 году. После ухода в отставку выступал в газете «Завтра» и в других СМИ с критикой политики российских властей с «национально-державных» позиций. Критиковал также НАТО и Запад.

«Общероссийское офицерское собрание» – общественная организация, объединяющая офицеров запаса просоветских и национал-патриотических взглядов, в её руководство входит, например, полковник Владимир Квачков и другие известные лица.

Россия в последние недели сосредоточила у границ с Украиной большую вооружённую группировку, дополнительные подразделения и техника прибывают на учения в Беларусь. Страны Запада опасаются, что Россия может начать крупномасштабное вторжение на территорию Украины. Москва отрицает подготовку такого вторжения.

Радио Свобода