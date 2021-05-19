11-річна дівчинка відбилася від озброєного насильника, який намагався її викрасти

В американському місті Вест-Пенсакола (штат Флорида) 11-річна дівчинка зуміла відбитися від насильника, який намагався її викрасти.

На сторінці офісу шерифа округу Ескамбія у Facebook було опубліковано відео, зняте вуличною камерою спостереження. Школярка, чиє ім’я не повідомляється, сиділа на траві біля автобусної зупинки, граючи з блакитним слаймом. Через деякий час поруч зупинилася біла машина. З неї вискочив чоловік, який тримав у руці ніж, і кинувся до дитини. Дівчинка спробувала втекти, але зловмисник наздогнав її, схопив і потягнув до автомобіля. Жертва щосили пручалася. В результаті чого обидва вони впали, і дівчинка змогла звільнитися.

Викрадач поспішив поїхати. Однак його незабаром вирахували в ході масштабної пошукової операції, до якої долучилася преса. Через вісім годин педофіла заарештували — попри те, що він перефарбував машину. Ним виявився 30-річний Джаред Пол Станге, який в минулому вже був засуджений за злочин сексуального характеру. На його одязі були виявлені сліди блакитного слайма.

Як повідомляє Fox News, шериф Чіп Сіммонс висловив захоплення хоробрістю дівчинки, виступаючи на прес-конференції. «Вона боролася, боролася і боролася. До тих пір, поки нарешті не зуміла звільнитися … Ось це моя героїня. Вона не здалася «, — сказав він.

У дівчинки, яка пережила шок, залишилося кілька подряпин. Вона також розповіла, що вже бачила цю людину. Два тижні тому він наблизився до неї на зупинці, змусивши «відчути дискомфорт». // Ганна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТИ»