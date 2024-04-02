У ЄС нагадали, що Лукашенко не є президентом, адже «вкрав» вибори в Білорусі

Жодної небезпеки для Білорусі від ЄС не надходить. Дії ЄС можуть мати наслідки лише для тих, хто систематично порушує права людини та демократичні свободи власного народу, таких як Лукашенко, який не є президентом Білорусі, адже насильницьким шляхом захопив владу.

Про це сьогодні у Брюсселі під час брифінгу для преси заявив речник ЄС Пітер Стано, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Європейський Союз може бути загрозливим лише для тих, хто нехтує демократію, правами людини та правами власних громадян, не поважає норми міжнародного права у міжнародних відносинах. Європейський Союз не є агресивним блоком, він не веде воєн, тож ніхто не має боятися Європейського Союзу», – заявив речник, відповідаючи на запитання журналістів.

Стано зауважив, що ЄС може вживати заходи лише проти тих осіб, що намагаються підірвати правила демократії, міжнародного права та прав людини, проти таких, як Лукашенко.

«Лукашенко не є президентом. Ми не вважаємо його президентом. Він є правителем, який вкрав результати виборів у власного народу, та продовжує репресії проти власного населення. Він є співучасником злочинів, які були скоєні Росією під час атаки проти України та в ході її злочинної агресії», – заявив Пітер Стано.

Він зазначив, що ЄС вживає запобіжні заходи, принаймні, від дня початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року, щоб упередити будь-яку агресію з боку сучасних європейських диктаторів, таких як Лукашенко або Путін.

«Ми працюємо над тим, щоб Європа була краще оснащена, щоб краще протистояти загрозам, які можуть надходити від цих людей, таких як Лукашенко або Путін», – зауважив речник ЄС.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні під час робочої поїздки до Гродно самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про те, що Білорусь готується до війни. «Нікому не вірте, що ми хочемо воювати. Ми готуємося до війни, я про це говорю відверто. «Хочеш миру – готуйся до війни» – не я це вигадав. Це дуже правильно сказано», – сказав білоруський диктатор.

У Білорусі одразу в кількох районах стартують навчання сил територіальної оборони.