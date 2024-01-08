В Ірані «загадковим вибухом» пошкоджені 16 суден зі зброєю для хуситів

В Ірані 7 січня стався потужний вибух, який пошкодив 16 кораблів зі зброєю для хуситів. Йдеться про судна флотилії Корпусу вартових ісламської революції.

Про це повідомляється на сторінці ізраїльської зовнішньої розвідувальної служби “Моссад” у соцмережі X.

“Загадковий вибух в Ірані: цілями стали 16 кораблів, — пише “Моссад”. — 16 кораблів Іранської революційної гвардії отримали серйозні пошкодження”.

Ізраїльські ЗМІ, серед яких Channel 14, повідомляють, що на бортах суден була зброя, що призначена для хуситів. Ідеться, що кораблі Корпусу вартових іранської революції (КВІР), зокрема розвідувальне судно, зазнали серйозних пошкоджень. Корабель-шпигун допомагав планувати піратські акції хуситів у Червоному морі. Після початку війни Ізраїлю та ХАМАСу хусити почали атакувати в морі торговельні судна. Атаки хуситів порушили 20% морських перевезень у світі та зачепили інтереси 40 країн.

Що відомо про напади хуситів у Червоному морі

Пов’язані з Іраном єменські хусити втрутилися в конфлікт між Ізраїлем та ХАМАСом, атакуючи кораблі на життєво важливих судноплавних шляхах і запускаючи безпілотники й ракети по самому Ізраїлю.

У листопаді бойовики заявили, що атакуватимуть всі судна у Червоному морі, які прямують до Ізраїлю, незалежно від того, хто ними володіє.

Угруповання, яке керує більшою частиною Ємену, оголосило, що атаки є демонстрацією підтримки палестинців. Хусити пообіцяли, що завдаватимуть ударів доти, доки Ізраїль не припинить свій наступ на Сектор Гази.

Зокрема у Червоному морі 15 грудня снаряд, випущений з контрольованої хуситами території Ємену, влучив у вантажне судно “Аль-Джасра”, яке йшло під прапором Ліберії. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Раніше також стало відомо, що хусити 11 грудня ударили протикорабельною ракетою по норвезькому комерційному танкеру в Червоному морі. Атака спричинила пожежу та пошкодження, але минулося без жертв. // Суспільне