Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла срочную резолюцию о войсках РФ возле Украины
Сегодня, 6 июля, Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла срочную резолюцию «Относительно дестабилизирующего наращивание военного присутствия РФ вблизи Украины, во временно оккупированных Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Черном море и Азовском море». Поступки Российской Федерации представляют угрозу не только безопасности Украины, но и Европы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу МИД Украины.
Как отмечает министерство, принятие резолюции подтверждает единство международного сообщества в осуждении военной агрессии со стороны Российской Федерации против Украины.
«Наращивание российского военного присутствия представляет угрозу европейской безопасности», — отмечает пресс-служба.
Парламентская ассамблея ОБСЕ, со своей стороны, призывает Россию:
- немедленно прекратить оккупацию Крыма;
- вывести с территории полуострова войска, оружие, технику;
- прекратить компании по призыву;
- снять ограничения с судоходства на территории Черного моря, Азовского моря и Керченского пролива.
«Документ способствует выполнению предыдущих резолюций Ассамблеи и фиксирует, что агрессия России против Украины грубо нарушает основополагающие принципы ОБСЕ», — отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.