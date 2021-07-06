Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла срочную резолюцию о войсках РФ возле Украины

Сегодня, 6 июля, Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла срочную резолюцию «Относительно дестабилизирующего наращивание военного присутствия РФ вблизи Украины, во временно оккупированных Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Черном море и Азовском море». Поступки Российской Федерации представляют угрозу не только безопасности Украины, но и Европы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу МИД Украины.