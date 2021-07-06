Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла срочную резолюцию о войсках РФ возле Украины

Сегодня, 6 июля, Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла срочную резолюцию «Относительно дестабилизирующего наращивание военного присутствия РФ вблизи Украины, во временно оккупированных Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Черном море и Азовском море». Поступки Российской Федерации представляют угрозу не только безопасности Украины, но и Европы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу МИД Украины.

Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла срочную резолюцию по войскам РФ возле Украины

Фото: ПА ОБСЕ приняла резолюция по Украине (Sean Gallup/Getty Images)

Как отмечает министерство, принятие резолюции подтверждает единство международного сообщества в осуждении военной агрессии со стороны Российской Федерации против Украины.

«Наращивание российского военного присутствия представляет угрозу европейской безопасности», — отмечает пресс-служба.

Парламентская ассамблея ОБСЕ, со своей стороны, призывает Россию:

  • немедленно прекратить оккупацию Крыма;
  • вывести с территории полуострова войска, оружие, технику;
  • прекратить компании по призыву;
  • снять ограничения с судоходства на территории Черного моря, Азовского моря и Керченского пролива.

«Документ способствует выполнению предыдущих резолюций Ассамблеи и фиксирует, что агрессия России против Украины грубо нарушает основополагающие принципы ОБСЕ», — отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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