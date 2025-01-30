ПАРЄ ухвалила резолюцію про досягнення в Україні «миру через силу»

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) переконливою більшістю голосів ухвалила резолюцію “Європейська прихильність справедливому і міцному миру в Україні”. За відповідне рішення проголосували 86 делегатів ПАРЄ, проти не виступив ніхто, 6 делегатів утрималися.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна зі Страсбурга.

Під час дебатів низка європейських делегатів, зокрема лорд Річард Кін із Великої Британії, наголошували на тому, що війна в Україні не може закінчитися просто припиненням вогню як таким, а Україні мають бути надані серйозні гарантії безпеки.

У самій резолюції наголошується, що Росія продовжує свої зусилля з підриву міжнародного порядку, зокрема залучаючи Іран і Північну Корею до своєї агресії проти України.

Саміт миру, що пройшов минулого літа у Швейцарії, називається “найзначнішою на сьогоднішній день дипломатичною ініціативою, покликаною надихнути майбутній мирний процес”. Також у резолюції підкреслюється, що “будь-які мирні переговори мають включати Україну і поважати її право самостійно визначати своє майбутнє”.

“ПАРЄ визнає, що для проведення стійких мирних переговорів необхідна позиція міцності та надійної обороноздатності (“мир через силу”)”, – йдеться в тексті резолюції, яка закликає Захід нарощувати надання Україні всілякої підтримки.

Також ПАРЄ наголосила, що міцний мир можливий тільки тоді, коли Росія відмовиться від своїх імперіалістичних амбіцій і проведе деколонізацію, а режим Володимира Путіна названо “тоталітарним”.

У резолюції міститься заклик до Європи та європейських партнерів посилювати санкційний режим проти РФ, зокрема, повністю заборонити імпорт російського газу, створити спеціальний трибунал для переслідування російського і білоруського керівництва за агресію проти України, а також перевести всі заморожені російські активи в спеціальний міжнародний фонд для подальшої виплати компенсацій Україні та всім постраждалим від російської агресії.

Крім того, було відхилено поправку, що закликає американську владу відновити фінансову підтримку України, зокрема по лінії USAID.

При цьому делегати підтримали поправку, яка визнає Китай “вирішальним фактором в агресивній війні Російської Федерації проти України” і закликає КНР “припинити надавати підтримку російській військовій машині”.