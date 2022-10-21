Джонсон на другому місці серед претендентів на прем’єрcтво в Британії, – ВВС

Ще кілька днів тому він займав третє місце із суттєвим відставанням від Пенні Мордонт.

Колишній прем’єр Сполученого Королівства Борис Джонсон посідає друге місце серед потенційних кандидатів на посаду глави уряду за ставками букмекерів та висловленою підтримкою парламентарів. Наразі його випереджає колишній міністр фінансів та конкурент Ліз Трасс на попередніх виборах голови партії Ріші Сунак.

Про це повідомляє ВВС.

Журналісти зібрали відгуки парламентарів про кандидатуру, яку вони збираються підтримати – або з публічних заяв, або у приватних коментарях. Наразі лідирує Ріші Сунак з 44 голосами, далі йдуть Борис Джонсон (23) та Пенні Мордонт (16).

“Кандидатам потрібно зібрати підтримку щонайменш 100 парламентарів до 14:00 понеділка, 24 жовтня, що набагато більше, ніж в останньому змаганні за лідерство у партії”, – йдеться у повідомленні.

Букмекери оцінюють шанси Ріші Сунака в 57%, Джонсона – у 23%, порівняно з лише 8% два дні тому. Ставки на Пенні Мордонт просіли до 17%, хоча ще кілька днів тому вона суттєво випереджала колишнього прем’єра.

Нагадаємо, вчора прем’єр Британії Ліз Трасс оголосила про відставку після 6 тижнів перебування на посаді.

Британські консерватори розраховують обрати нового прем’єра до кінця місяця.

А Бен Воллес став другим міністром кабінету Трасс, який публічно підтримав Джонсона. // LB.ua