Перші результати виборів у Молдові: хто вибився в лідери

У неділю, 28 вересня, у Молдові відбулися парламентські вибори. Зараз триває підрахунок голосів і вже є перші результати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ЦВК Молдови.

Станом на 22:15, у Молдові вже підраховано понад 25% голосів, а саме – на 612 дільницях. Попередньо, лідерами виборчих перегонів є дві партії. Зокрема: правляча партія “Дія і солідарність” PAS Майї Санду набирає 39,59%;

проросійський “Патріотичний блок” набирає 31,83%. Решта партій, такі як “Альтернатива”, PPDA і “Наша партія”, – мають у районі 6-7% голосів. Всі інші партії – або 1%, або ще менше. Детальніше можна ознайомитися на фото нижче. Оновлено о 00:20 Після обробки більш ніж 86% бюлетенів партія Майї Санду покращила результат: правляча партія “Дія і солідарність” PAS 45,61%;

проросійський “Патріотичний блок” 27,30%. По мірі підрахунку голосів суттєво падає результат партії PPDA (“Демократія вдома”) – це партія прихильників об’єднання Молдови в єдину державу з Румунією, її союзником є румунський праворадикальний популіст Джордже Сімон, також цю партію вважають приховано проросійською. У випадку, якщо PPDA зрештою не здолає прохідний бар’єр у 5%, шанси партії PAS Майї Санду на отримання монобільшості в новому парламенті суттєво зростуть.