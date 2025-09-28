Перші результати виборів у Молдові: хто вибився в лідери
У неділю, 28 вересня, у Молдові відбулися парламентські вибори. Зараз триває підрахунок голосів і вже є перші результати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ЦВК Молдови.
Станом на 22:15, у Молдові вже підраховано понад 25% голосів, а саме – на 612 дільницях. Попередньо, лідерами виборчих перегонів є дві партії. Зокрема:
- правляча партія “Дія і солідарність” PAS Майї Санду набирає 39,59%;
- проросійський “Патріотичний блок” набирає 31,83%.
Решта партій, такі як “Альтернатива”, PPDA і “Наша партія”, – мають у районі 6-7% голосів. Всі інші партії – або 1%, або ще менше. Детальніше можна ознайомитися на фото нижче.
Оновлено о 00:20
Після обробки більш ніж 86% бюлетенів партія Майї Санду покращила результат:
- правляча партія “Дія і солідарність” PAS 45,61%;
- проросійський “Патріотичний блок” 27,30%.
По мірі підрахунку голосів суттєво падає результат партії PPDA (“Демократія вдома”) – це партія прихильників об’єднання Молдови в єдину державу з Румунією, її союзником є румунський праворадикальний популіст Джордже Сімон, також цю партію вважають приховано проросійською. У випадку, якщо PPDA зрештою не здолає прохідний бар’єр у 5%, шанси партії PAS Майї Санду на отримання монобільшості в новому парламенті суттєво зростуть.
Вибори в Молдові
Зазначимо, що до парламенту Молдови обирають 101 депутата, і сьогоднішні вибори відбулися за новим Електоральним кодексом. У країні відкрили близько 2000 дільниць і ще 300 – були за кордоном.
Як відомо, Росія всіма силами і методами намагається вплинути на результати виборів, просуваючи підконтрольні Кремлю “політсили”.
Зокрема, сьогодні була маса повідомлень про нібито мінування закордонних дільниць для голосування. Однак у МЗС Молдови повідомили, що країна підготувалася до такого сценарію і співпрацює з іншими державами, щоб виборчий процес не постраждав.
“Камери спостереження за виборами, розташовані на виборчих дільницях, функціонують і стежать за виборчими інструментами, щоб вони залишилися цілими до відновлення голосування”, – йшлося в повідомленні МЗС.
Раніше президент Майя Санду заявила, що якщо Молдова буде під контролем Росії, тоді країна стане плацдармом для вторгнення російських військ в Одеську область України. Вона підкреслила, що перемога проросійських сил на майбутніх виборах вкрай небезпечна.
Крім того, український лідер Володимир Зеленський висловився про вибори в Молдові. Він попередив, що якщо до парламенту пройдуть проросійські сили, тоді ситуація може змінитися і можуть бути ризики для всіх.