Персональные санкции введенные СНБО: кто эти люди в списке

Кроме известных в Украине народного депутата Виктора Медведчука и его жены телеведущей Оксаны Марченко в новом санкционном списке есть менее известные широкой публике люди.

УНН собрал краткую информацию относительно этих персон.

Вацковский Константин Борисович, гражданин РФ

Вероятно речь идет о директоре ООО “ДОН Экспорт”, зарегистрированном в городе Донецк, Ростовской области РФ. Предприятие занимается грузовыми перевозками и производством нефтепродуктов.

Донченко Виталий Валерьевич, гражданин РФ

Учредитель ООО “Торговий дом „Донские Угли“, зарегистрированного в Ростове-на-Дону Ростовской области, РФ.

Лавренюк Наталья Николаевна, гражданка Украины

По данным СМИ, ей принадлежит 25% в ООО „Тоговый дом НЗНП“ — ООО „НЗНП Трейд“. Также ее связывают с несколькими офшорными компаниями, зарегистрированными на Кипре.

Лисогор Сергей Викторович, гражданин РФ

Является Генеральным директором нескольких российских предприятий, в частности ООО “Торговий дом ”Донские Угли“, которое занимается продажей различных видов горючего.

Маслюк Александр Николаевич, гражданин РФ

Еще один из учредителей ООО “Торговий дом ”Донские Угли“.

Попов Михаил Георгиевич, гражданин РФ

Вероятно речь идет о российском предпринимателе, который так или иначе связан с десятком предприятий, зарегистрированных преимущественно в Красноярском крае РФ.

ООО “Торговий дом ”Донские Угли“ неоднократно фигурировал в журналистских расследованиях, как предприятие, осуществляющее свою хозяйственную деятельность в ОРДЛО и даже платит налоги в местные фиктивные образования, которые боевики и российские оккупанты называют органами власти республик.

Добавим

Решением СНБО также были применены санкции к восьми физическим и 19 юридическим лицам, среди которых компании-владельцы пяти самолетов. Санкции также применены к обслуживающим данные самолеты компаниям.