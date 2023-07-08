Президент призначив Олексія Півненка командувачем Нацгвардії

Президент України Володимир Зеленський призначив бойового офіцера Олексія Півненка Командувачем Нацгвардії.

Про це глава держави сказав у Львові після повернення з Туреччини разом із командирами “Азова”, передає з місця події кореспондент Укрінформу.

“Серед нас зараз є Герой України Олександр Півненко, потужний воїн Нацгвардії, бойовий офіцер, відзначився в боях проти російських окупантів, зокрема, в боях за Бахмут. Я призначив Героя України Олександра Півненка Командувачем Національної гвардії України”, – сказав Володимир Зеленський.

Президент побажав новому командувачу Нацгвардії звільнення всієї нашої землі, повернення всіх наших людей, а також омріяної перемоги.