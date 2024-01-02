Росія випустила 99 ракет та 35 ударних БпЛА. ППО збила всі «Кинджали» і «Калібри», 59 ракет Х та всі безпілотники – Залужний

Уночі 2 січня російська армія повторила масовану атаку засобами повітряного нападу різних типів, як це було кілька днів тому – 29 грудня 2023 року. Основним напрямком удару став Київ.

Ворог атакував цивільну та критичну інфраструктуру, промислові та військові об’єкти. Запустив 35 “шахедів” і близько 99 ракет, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Усі 35 ударних БпЛА Shahed-136/131 було знищено. Після цього вранці РФ застосувала стратегічну авіацію – бомбардувальники Ту-95МС. 16 літаків вийшли на рубежі пуску близько 6.00 і запустили не менше 70 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

“Із 07.30 було зафіксовано пуски десяти аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» із винищувачів МіГ-31К”, – повідомив Залужний.

Також противник атакував із моря трьома крилатими ракетами “Калібр”, а з півночі – 12-ма ракетами, які летіли по балістичній траєкторії типу Іскандер-М/С-300/С-400.