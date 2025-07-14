Президент Сербії, який брав участь у параді 9 травня в Москві, запевнив у відданості стратегічному партнерству зі США

Сербія віддана стратегічному партнерству зі США та має намір розвивати співпрацю з Вашингтоном у всіх сферах — від енергетики до штучного інтелекту, повідомив президент країни Александар Вучич за результатами зустрічі з представником Державного департаменту США з питань Європи Бренданом Ханраханом.

Він також подякував народу США за “незмінну підтримку процесу європейської інтеграції Сербії” та висловив готовність “продовжувати роботу з покращення відносин”.

На початку травня Вучич відвідав США, зазначивши, що розвиток відносин із Вашингтоном є одним із зовнішньополітичних пріоритетів Белграда.

У травні та червні Служба зовнішньої розвідки Росії заявила, що Сербія продовжує постачати боєприпаси Україні. У другій заяві мовилося, що Белград керується “жадобою наживи” та прагненням до багатовекторної політики, що “перекреслює традиції дружби з Росією”. За даними розвідки, сербські снаряди з відома влади надходять до країн НАТО — зокрема Чехії, Польщі та Болгарії у вигляді комплектуючих. Це дозволяє Києву закуповувати продукцію, формально виготовлену на збройових заводах третіх країн.

У червні Вучич уперше з початку повномасштабної війни відвідав Україну для участі у саміті “Україна — Південно-Східна Європа”, метою якого було заявлено консолідацію підтримки країни.

У 2022 році Сербія засудила вторгнення в Україну, втім, не приєдналася до санкцій проти РФ. Республіка залежить від російського газу. У травні країни домовилися продовжити співпрацю в цій галузі. До 30 вересня Сербія щоденно отримуватиме 6,1 млн кубометрів російського газу. Його ціна становитиме 290 євро за тисячу кубометрів, або $330, що на 25% нижче за ринкові ціни в ЄС.

Після цього президент США Дональд Трамп анонсував запровадження додаткових мит на товари з Сербії. 35% тарифи мають набути чинності з 1 серпня.

Зауважимо, Вучич заявив, що його країна готова відбудувати одне або два українських міста чи невеликого регіони, аби засвідчити підтримку Україні. Він запевнив, що Україна може розраховувати на Сербію в питанні гуманітарної сфери, а також політичної підтримки та територіальної цілісності. Глава Сербії вперше відвідав Україну з початку повномасштабного нападу РФ.

Начальник Генерального штабу Сербії Мілан Мойсилович повідомив, що Сербія розірвала низку контрактів на постачання російського озброєння. Причиною такого рішення стали санкції проти РФ.

Європейський Союз попередив президента Сербії Александара Вучича, що його участь у параді 9 травня в Москві може поставити хрест на євроінтеграційних прагненнях країни.

Сербія залишається відданою своєму курсу на вступ до Європейського Союзу та хоче прискорити свою європейську інтеграцію. Про це заявив президент Александар Вучич, який нещодавно відвідав Москву, де взяв участь у параді з нагоди 80-ї річниці перемоги у Другій світовій війні.

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