Президент Сербії, який брав участь у параді 9 травня в Москві, запевнив у відданості стратегічному партнерству зі США
Сербія віддана стратегічному партнерству зі США та має намір розвивати співпрацю з Вашингтоном у всіх сферах — від енергетики до штучного інтелекту, повідомив президент країни Александар Вучич за результатами зустрічі з представником Державного департаменту США з питань Європи Бренданом Ханраханом.
Він також подякував народу США за “незмінну підтримку процесу європейської інтеграції Сербії” та висловив готовність “продовжувати роботу з покращення відносин”.
На початку травня Вучич відвідав США, зазначивши, що розвиток відносин із Вашингтоном є одним із зовнішньополітичних пріоритетів Белграда.
У травні та червні Служба зовнішньої розвідки Росії заявила, що Сербія продовжує постачати боєприпаси Україні. У другій заяві мовилося, що Белград керується “жадобою наживи” та прагненням до багатовекторної політики, що “перекреслює традиції дружби з Росією”. За даними розвідки, сербські снаряди з відома влади надходять до країн НАТО — зокрема Чехії, Польщі та Болгарії у вигляді комплектуючих. Це дозволяє Києву закуповувати продукцію, формально виготовлену на збройових заводах третіх країн.
У червні Вучич уперше з початку повномасштабної війни відвідав Україну для участі у саміті “Україна — Південно-Східна Європа”, метою якого було заявлено консолідацію підтримки країни.
У 2022 році Сербія засудила вторгнення в Україну, втім, не приєдналася до санкцій проти РФ. Республіка залежить від російського газу. У травні країни домовилися продовжити співпрацю в цій галузі. До 30 вересня Сербія щоденно отримуватиме 6,1 млн кубометрів російського газу. Його ціна становитиме 290 євро за тисячу кубометрів, або $330, що на 25% нижче за ринкові ціни в ЄС.
Після цього президент США Дональд Трамп анонсував запровадження додаткових мит на товари з Сербії. 35% тарифи мають набути чинності з 1 серпня.
- Зауважимо, Вучич заявив, що його країна готова відбудувати одне або два українських міста чи невеликого регіони, аби засвідчити підтримку Україні. Він запевнив, що Україна може розраховувати на Сербію в питанні гуманітарної сфери, а також політичної підтримки та територіальної цілісності. Глава Сербії вперше відвідав Україну з початку повномасштабного нападу РФ.
- Начальник Генерального штабу Сербії Мілан Мойсилович повідомив, що Сербія розірвала низку контрактів на постачання російського озброєння. Причиною такого рішення стали санкції проти РФ.
- Європейський Союз попередив президента Сербії Александара Вучича, що його участь у параді 9 травня в Москві може поставити хрест на євроінтеграційних прагненнях країни.
- Сербія залишається відданою своєму курсу на вступ до Європейського Союзу та хоче прискорити свою європейську інтеграцію. Про це заявив президент Александар Вучич, який нещодавно відвідав Москву, де взяв участь у параді з нагоди 80-ї річниці перемоги у Другій світовій війні.