Президенти України та Польщі вшанували жертв Волинської трагеді
Президент України Володимир Зеленський та голова Польщі Анджей Дуда сьогодні вшанували жертв Волинської трагедії.
Про це повідомив Володимир Зеленський. Він та Анджей Дуда завітали до Кафедрального костелу святих Петра й Павла у Луцьку, пише УНН.
“Разом вшановуємо всіх невинних жертв Волині! Памʼять нас єднає!
Разом ми сильніші!”, – написав Зеленський у Telegram.
Також у канцелярії президента Польщі повідомили про вшанування жертв Волинської трагедії.
Razem oddajemy hołd wszystkim niewinnym ofiarom Wołynia! Pamięć nas łączy!
Razem jesteśmy silniejsi. pic.twitter.com/t5zbEgdACy
— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) July 9, 2023
Раніше повідомлялося, що президент Польщі Анджей прибув в Україну 9 липня у зв’язку із проведенням заходів з вшанування пам’яті жертв Другої світової війни та 80-ї річниці Волинської трагедії. У Луцьку ін зустрівся з Володимиром Зеленським.Tweet