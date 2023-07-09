Президенти України та Польщі вшанували жертв Волинської трагеді

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Президент України Володимир Зеленський та голова Польщі Анджей Дуда сьогодні вшанували жертв Волинської трагедії.

Про це повідомив Володимир Зеленський. Він та Анджей Дуда завітали до Кафедрального костелу святих Петра й Павла у Луцьку, пише УНН.

“Разом вшановуємо всіх невинних жертв Волині! Памʼять нас єднає!

Разом ми сильніші!”, – написав Зеленський у Telegram.

Також у канцелярії президента Польщі повідомили про вшанування жертв Волинської трагедії.

Раніше повідомлялося, що президент Польщі Анджей прибув в Україну 9 липня у зв’язку із проведенням заходів з вшанування пам’яті жертв Другої світової війни та 80-ї річниці Волинської трагедії. У Луцьку ін зустрівся з Володимиром Зеленським.

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