Професор Єльського університету, який вивчає фашизм, покинув США через політичну ситуацію

Джейсон Стенлі – професор Єльського університету, який вивчає фашизм – переїхав зі США до Канади через політичний клімат у Штатах. Він вважає, що США ризикують перетворитись у “фашистську диктатуру”.

Про це пише The Guardian.

Стенлі, автор книги “Як працює фашизм: політика “ми” і “вони”” прийняв пропозицію про роботу у Школі глобальних відносин та державної політики ім. Мунка при Університеті Торонто.

У коментарі Daily Nous професор розповів, що хоче виховувати своїх дітей “у країні, яка не схиляється до фашистської диктатури”. Він зазначив, що нещодавні дії Колумбійського університету викликали у нього бажання переїхати.

Минулого тижня Колумбійський університет прийняв пропозицію президента США Дональда Трампа, погодившись на низку умов, аби відновити федеральне фінансування на 400 000 000 доларів.

Серед змін, на які погодився університет – придушення протестів, посилення повноважень з забезпечення безпеки та “внутрішні перевірки” деяких академічних програм, таких як факультет близькосхідних досліджень.

“Коли я побачив, як Колумбія повністю капітулювала, і я побачив цю лексику: ну, ми працюватимемо за кулісами, тому що не хочемо бути мішенню, – весь цей стиль мислення припускає, що деякі університети стануть мішенню, і ви не хочете бути одним з цих університетів, і це просто програшна стратегія”.

На його думку, всі університети в такій ситуації повинні об’єднатись під гаслом “атака на один університет – це атака на всі університети”.

“Можливо, ви програєте цю битву, але ви точно програєте цю, якщо здастесь до того,як почнете боротись”.

Професор додав, що Колумбійський університет “був саме цим попередженням” і це викликало у нього побоювання, оскільки інші університети не стали на бік Колумбії.

“Я бачу, що Єль намагається не стати мішенню. І, як я вже сказав, це програшна стратегія”.

Нещодавно Стенлі написав для The Guardian про нову директиву Департаменту освіти США, в якій вказано, що викладання системного расизму та інших тем може стати підґрунтям для порушення громадянських прав, відповідно до юридичних пояснень адміністрації Трампа.

На думку професора, ця директива скеровує США на “шлях освітнього авторитаризму”.

Він додав, що ще у 2017 році розглядав можливість виїхати зі Штатів, коли Трамп вперше став президентом, наголосивши, що його другий термін “безперечно” став гіршим, аніж перший.

“Я взагалі не розглядаю це як втечу. Я розглядаю це як приєднання до Канади, яка є ціллю Трампа, так само як Єль є ціллю Трампа”.

Професор порівняв свій виїзд з тим, коли люди виїжджали з Німеччини у 1932-1934 роках.

“Є резонанс: моя бабуся покинула Берлін разом з моїм батьком у 1939 році. Тому це сімейна традиція”.

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