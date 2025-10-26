Путін боїться перевороту через слабкість Росії, – The Telegraph

З приходом до влади Володимира Путіна Росія перетворилася на тоталітарну державу, а сам диктатор ретельно охороняє свій режим від будь-яких загроз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Як пише видання, нещодавно ФСБ РФ звинуватила Михайла Ходорковського, який нині живе у Лондоні, та 22 членів Російського антивоєнного комітету у підготовці державного перевороту. За даними спецслужби, комітет, створений для протидії війні РФ проти України, нібито планує “насильницьке захоплення влади і повалення конституційного ладу”.

Експерти називають це проявом нового відчуття вразливості Путіна.

“У Кремля параноя. Путін шукає ворогів, щоб зміцнити свій режим”, – зазначив колишній посол США в Україні Джон Гербст.

Раніше у 2023 році ватажок ПВК “Вагнер” Євген Пригожин намагався піти на Москву проти диктатора, але заколот провалився, а сам Пригожин загинув в авіакатастрофі.

Ходорковський не планує військових акцій проти Кремля. Провівши 10 років у сибірській в’язниці, він емігрував до Європи та у 2022 році заснував Антивоєнний комітет. За його словами, звинувачення ФСБ свідчать про страх Кремля щодо передачі влади: у разі смерті Путіна очевидного наступника немає.

“Прем’єр, призначений Путіним, суди та парламент, легітимність яких сумнівна, – ось реальність Росії”, – підкреслив він.

Експерти також зазначають, що міжнародна легітимність російської опозиції може стати ключовим фактором у разі раптової зміни влади. Саме тому Кремль намагається дискредитувати та залякати Антивоєнний комітет.

Анджела Стент з Джорджтаунського університету додає: “Режим прагне показати, що Захід намагається розколоти Росію”. Подібні тактики Кремль застосовує кожного разу, коли всередині країни неспокійно.

Росія та Китай

Ходорковський також зауважує, що Росія значною мірою залежна від Китаю.

“Сі Цзіньпін може зупинити війну і обрушити економіку РФ, якщо захоче”, – говорить він.

Економічна слабкість Росії, на думку Томаса Кітінга з Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень, може підштовхнути зовнішніх гравців до більш активних дій.

З моменту приходу до влади Путін систематично усуває тих, хто йому суперечить. Так сталося і з Пригожиним, який намагався силою піти на Москву, але зазнав поразки, а його повстання не вдалося.