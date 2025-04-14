Зеленський розкритикував віцепрезидента США за виправдовування Путіна

Глава української держави Володимир Зеленський вважає, що віцепрезидент США Джей Ді Венс виправдовує дії глави Кремля Володимира Путіна.

Про це заявив Зеленський в інтерв’ю CBS News, повідомляє “Європейська правда”.

Український президент висловив жаль, що у США переважають російські наративи, а дехто досі вірить, що росіяни – не агресори, і що не вони почали війну.

“Це зміна тону, зміна реальності, дійсно так, зміна реальності, і я не хочу брати участь у тій зміненій реальності, яку мені представляють”, – сказав Зеленський.

Він заявив, що Україна ні на кого не нападала, щоб розпочати війну, і перейшов до критики віцепрезидента США Венса.

“Мені здається, що віцепрезидент якимось чином виправдовує дії Путіна. Я намагався пояснити: не можна шукати щось посередині. Є агресор і є жертва. Росіяни – агресор, а ми – жертва”, – сказав Зеленський.

В інтерв’ю президент також закликав свого американського колегу Дональда Трампа відвідати Україну, щоб краще зрозуміти руйнування, спричинені російським вторгненням.

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