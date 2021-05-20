Рада назначила Ляшко главой Минздрава

Верховная рада поддержала представление премьер-министра Дениса Шмыгаля по назначению нового министра здравоохранения. Им стал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Отметим, комитет парламента по вопросам здоровья нации поддержал кандидатуру Ляшко.

«За» проголосовали 262 нардепа.

Ляшко сразу после голосования принес присягу члена Кабинета министров.

Что известно о новом главе Минздрава

Ляшко окончил Национальный медицинский университет им. О.О. Богомольца. В 2015 году окончил заочную форму обучения Национальной академии государственного управления при президенте.

С 2003 по 2010 год он работал в системе государственной санитарно-эпидемиологической службы Киевской области.

С марта 2013 по февраль 2014 года Ляшко был главой Киевского областного лабораторного центра Госсанэпидслужбы, а в 2014-2016 годы — экспертом по вопросам общественного здоровья в реанимационном пакете реформ.

С 2014 по февраль 2018 года возглавлял общественную организацию «Инфекционный контроль в Украине».

С февраля 2018 года по июль 2019-го он занимал должность первого заместителя генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава.

В конце февраля прошлого года Ляшко назначили главным санитарно-эпидемиологическим врачом Украины.