Рада ухвалила закон про незалежність САП, частково скасувавши «правки Лозового»

Зокрема, законом вдосконалюється процедура конкурсного відбору прокурорів та керівництва. Також передбачаються нові механізми дисциплінарного контролю та зовнішнього аудиту САП.

Рада в цілому прийняла закон про внесення змін до КПК України та інших законодавчих актів України щодо посилення самостійності САП (законопроєкт 10060).

За закон проголосували 298 депутатів.

Законом вдосконалюється процедура конкурсного відбору прокурорів та керівництва. САП виокремлюється в окремий орган зі структури Офісу Генерального прокурора. Передбачаються нові механізми дисциплінарного контролю та зовнішнього аудиту САП.

Скасовуються поправки щодо терміну розслідування до вручення підозри. На період воєнного стану було встановлено термін 30 місяців для розслідування до вручення підозри, тепер ці обмеження скасовано і розслідування може тривати безтерміново.

«Посилення незалежності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури – один з маяків МВФ для отримання допомоги і рекомендацій, наданих у висновку Європейською Комісією, в частині подальшого посилення боротьби з корупцією… Таку вимогу озвучували наші міжнародні партнери, стурбовані тим, що фігуранти корупційних справ уникають покарання і рятують майно, здобуте корупційним шляхом, через обмежені терміни розслідування», – написала нардепка фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко.

Натомість нардеп фракції «Голос» Ярослав Железняк зауважив, що «на жаль, але в законі тільки дуже частково скасовані деякі норми по «правкам Лозового… Прийняття законопроекту є однією з основних вимог послів G7. Правда, позиція останніх по правкам Лозового була проігнорована», – підкреслив він.

У ЦПК вже анонсували реєстрацію петиції з петицію зі зверненням до президента з вимогою скасувати «правки Лозового в повному обсязі. // LB.ua