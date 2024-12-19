Рада з другої спроби відкликала Бойка з посади члена Комітету з питань прав людини

“За” проголосували 258 депутатів.

Верховна Рада України в четвер, 19 грудня, з другої спроби відкликала Юрія Бойко з посади члена Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Таке рішення підтримали 258 парламентарів, зазначив народний депутат від фракції “Голос” Ярослав Железняк у Telegram.

Він оприлюднив результати поіменного голосування.