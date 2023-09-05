Рада звільнила міністра оборони Резнікова

Верховна Рада підтримала звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка .

Рішення підтримали 327 нардепів.

Що цьому передувало

Зазначимо, що чутки про відставку Резнікова ходять давно. Зокрема, після низки скандалів із закупівлями Міноборони продуктів харчування та амуніції за завищеними цінами.

Так, нещодавно Резніков запропонував парі нардепу та журналісту через скандал із закупівлею курток для військових Міноборони. Він заявив, що готовий подати у відставку, якщо виявиться, що відомство поставило 180 тисяч літніх курток замість зимових. В іншому випадку він запропонував депутату Анастасії Радіній скласти мандат, а журналісту Михайлу Ткачу – піти з видання та на 3 роки припинити займатися журналістикою.