РНБО ввела санкції проти депутата Андрія Деркача, втікача Гужви та сімейки Шарія

Рада нацбезпеки і оборони на засіданні 20 серпня ухвалила рішення про застосування персональних обмежувальних санкцій щодо народного депутата Андрія Деркача та кількох медійників, зокрема засновника видання «Страна» Ігоря Гужви та блогера Анатолія Шарія.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов на брифінгу за підсумками засідання РНБО, передає кореспондент Укрінформу.

«Запроваджені санкції проти Деркача і ще кола осіб, які були під санкціями США… Всі ресурси, які мають відношення до цих осіб – також під санкціями», – заявив він.