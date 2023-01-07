РНБО запровадила санкції проти російських «ватних» артистів

Президент України ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції щодо російських артистів.

Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

“Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 січня 2023 року “Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” (додається)”, – йдеться в документі.

Контроль за виконанням рішення покладено на покласти на секретаря РНБО Олексія Данілова.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Серед осіб, які потрапили під санкції: футболіст Анатолій Тимощук, співачка і актриса Ірина Аллегрова, співак Роман Архипов, телеведуча Жанна Бадоєва, співак Дмитро Білан, співак Сергій Лазарев, співак Олександр Панайотов, актирса Олена Яковлєва, співак Сергій Жуков, музикант Сергій Бобунець, телеведуча Дана Борисова, співак Олександр Буйнов, співачка Вікторія Дайнеко, музикант Валерій Дідюля, співачка Лариса Доліна, співаки Валерій Кіпєлов, Пилип Кіркоров і Лоліта Мілявська, оперна співачка Анна Нетребко, режисер Микита Міхалков, артист Євген Петросян, співак Володимир Пресняков, співак Стас П’єха, співачка Пелагея Телегіна, пропагандистка Маргарита Симоньян, співак Михайло Шуфутинський, співачка Аніта Цой, телеведучий Леонід Якубович та інші.

Всього у списку 119 осіб.

Нагадаємо, раніше Латвія оголосила персонами нон грата російських співака Філіпа Кіркорова, гумористів Володимира Винокура та Євгенія Петросяна. До списку нев’їздних внесено також також тренерку з художньої гімнастики Ірину Вінер-Усманову – дружину російського олігарха Алішера Усманова. // LB.ua