Росія погрозою відповіла США щодо «гарантій безпеки» – ЗМІ

У четвер, 17 лютого, в МЗС РФ запросили американського посла Джона Саллівана і передали йому документ, в якому містилася реакція на отриману від США відповідь щодо російського проекту договору між країнами про «гарантії безпеки».

Документ складається з 10 сторінок, в ньому йдеться, що американська сторона не дала конструктивну відповідь на базові елементи підготовленого Росією проекту договору, і РФ «буде змушена відреагувати», пише kommersant.ru.

Російська сторона підкреслила, що Штати, зокрема, не дали конструктивну відповідь на пропозицію відмовитися від подальшого розширення НАТО, а також від створення військових баз на території країн, які раніше входили в СРСР і не є членами Альянсу.

«…За відсутності готовності американської сторони домовлятися про тверді, юридично зобов’язувальні гарантії забезпечення нашої безпеки з боку США і їх союзників, Росія буде змушена реагувати, в тому числі шляхом реалізації заходів військово-технічного характеру…», – підкреслили в російському МЗС.

Нагадаємо, 17 грудня минулого року російське Міністерство закордонних справ оприлюднило проект договору між Росією і США про «гарантії безпеки», в якому РФ, в тому числі запропонувала відмовитися від прийняття України в НАТО.

Між представниками Росії та західними дипломатами була низка зустрічей. На Заході стверджували, що відкинули пропозиції російської сторони. У НАТО говорили, що для України «двері залишаються відкритими».

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров 14 лютого сказав, що від США отримано відповідь щодо «гарантій безпеки». У Росії документом були незадоволені, оскільки отримали відмову з ключових проблем. Російська сторона також підготувала відповідь на американський документ, і він складався з 10 сторінок. // УНІАН