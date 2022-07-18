Знову не “на 100% його генпрокурор”? Венедіктова прокоментувала своє відсторонення з посади

“Не можу уявити, що подібні питання можуть вирішуватися кулуарно, без висловлення взаємної поваги, не по-діловому, так би мовити”.

Ірина Венедіктова, яку Президент напередодні відсторонив з посади Генерального прокурора, оприлюднила свою позицію.

У своєму Facebook вона зауважила, що наразі утримається від коментарів, бо “не час”.

“Я була призначена на цю посаду вже будучи відповідальною і морально зрілою людиною, а за останні два роки всерйоз подорослішала. Не можу уявити, що подібні питання можуть вирішуватися кулуарно, без висловлення взаємної поваги, не по-діловому, так би мовити. Іншими словами, як тільки завершиться стадія “врегулювання” ситуації, що склалася, в адекватному і зрозумілому для всіх сторін ключі, я дам вичерпний коментар”, – зазначила Венедіктова.

Вона підкреслила, що має чим “пишатися на займаній посаді”, адже “продемонструвала гарні результати роботи” і їй “вдалося об’єднати юридичну, професійну, кримінально-процесуальну світову еліту навколо проблем України в інтересах України”.

“Якщо відповідна постанова буде зареєстрована в стінах українського Парламенту, я ні на секунду не задумаюсь і прибуду на звіт до народних обранців. Я не можу і не збираюсь сперечатись із думкою чи рішенням Президента – Президент в своєму праві приймати рішення, в тому числі обговорюване зараз. Процедура звільнення Генпрокурора всім добре відома, іншої нема, інша не передбачена законом”, – наголосила Венедктова.

Нагадаємо, нині Президент подав до парламенту постанову про звільнення очільника СБУ Івана Баканова.

У “Слузі народу” повідомили в коментарі LB.ua, що на найближчому “планується голосування по всім трьом кадровим питанням: призначення нової міністерки Мінсоцполітики, звільнення генпрокурорки Венедіктової та голови СБУ Баканова”.

Водночас інший нардеп зі “Слуги народу” зазначив, що на найближчому засіданні не будуть виносити питання звільнення генпрокурорки”. // LB.ua