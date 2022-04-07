Росіяни погрожували дипломатам в ООН, аби їх не виганяли із Ради з прав людини – CNN

Джерела американського телеканалу CNN розповіли, що російські дипломати розіслали записку з погрозами делегаціям країн-членів ООН, аби вони не призупиняли участь РФ у діяльності Ради ООН з прав людини.

«Зауважимо, що не тільки підтримка такої ініціативи, але й рівновіддалена позиція при голосуванні (утримання або неучасть у голосуванні) буде розцінюватися як недружній крок», було сказано у записці.

Також Росія погрожувала делегаціям, що за призупинення участі Росії в діяльності Ради ООН з прав людини для цих країн настануть «наслідки».

Раніше, 7 квітня, лідери країн Групи семи в спільній заяві закликали вигнати Росію з Ради ООН з прав людини, після того, як стало відомо про організацію російськими окупантами масових вбивств, зґвалтувань і тортур українців у Бучі.

7 квітня на Генеральній асамблеї ООН представники 93 країн підтримали резолюцію щодо припинення участі росіян у Раді ООН.

Міністерство закордонних справ РФ відреагувало на рішення образою, а також спробували поширити вигадану історію, ніби це вони самі попросились піти, а не їх вигнали.

УП