Росію виключають з Ради Європи

Спільний комітет Ради Європи рекомендує застосувати щодо Росії процедуру, що веде до виключення цієї держави з РЄ.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Facebook, пише УНН.

“Рада Європи, гнучкість якої щодо Росії я знаю дуже добре з роботи там послом, сьогодні ухвалила революційне для себе рішення — спільний комітет Ради Європи, що об’єднує керівництво ПАРЄ, представників держав-членів та генерального секретаря організації, рекомендує застосувати щодо Росії процедуру, що веде до виключення цієї держави з РЄ”, — написав міністр.

Кулеба заявив, що міжнародна коаліція на захист України та миру продовжує посилюватися. Вчора до неї входило 58 країн та 6 міжнародних організацій.

“Станом на зараз вже 73 країни та 9 міжнародних організацій”, — повідомив міністр.

Сьогодні також були розмови Кулеби з головами МЗС Індії, Японії та США. Також він мав брати участь онлайн в засіданні Ради МЗС Євросоюзу. Саме на ньому будуть затверджувати санкції.

“Зброя і санкції — це зараз головне. І те, і інше буде. Нові санкції ЄС вже сьогодні. Зброя на підході. За SWIFT вгризаємося зубами”, — додав він.

Зі слів Кулеби, вся дипломатична система працює нон-стоп, щоб забезпечувати щоденний повномасштабний наступ на РФ на дипломатичному фронті.