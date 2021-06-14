Россия не имеет права голоса в вопросе вступления Украины в НАТО, — Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался относительно позиции России по поводу евроатлантической интеграции Украины. Столтенберг заявил, что Россия не имеет права голоса по этому вопросу.

Об этом речь шла на брифинге Столтенберга после саммита НАТО.

«Каждая страна имеет право выбора пути. Сигнал такой: Украина и 30 стран НАТО принимают решение, когда Украина станет членом НАТО. Россия не имеет здесь права голоса», — заявил генсек Альянса.

Напомним, недавно президент России Владимир Путин назвал вступление Украины в НАТО «красной линией» для Кремля. Он пояснил, что тогда ракеты до Москвы будут долетать быстрее, чем сейчас.

В то же время на сегодняшнем саммите лидеры государств Альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО после выполнения ПДЧ. В то же время НАТО призвало Украину к внедрению реформ. // РБК-Украина