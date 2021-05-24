Санкции и запрет полетов. Саммит ЕС вынес решение по Беларуси

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Лидеры ЕС призвали европейских авиаперевозчиков избегать полетов над Беларусью, а также «как можно скорее» ввести дополнительные санкции против Беларуси. Это случилось после задержания силовиками оппозиционера Романа Протасевича.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Европейского совета Баренд Лейтс в Twitter.

Флаг ЕС. Иллюстративное фото (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Решение пока не вступает в силу, оно еще должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.

Согласно опубликованному документу, Европейский Совет:

  • требует немедленного освобождения Романа Протасевича и Софии Сапеги. Также в Европейском совете требуют, чтобы их свобода передвижения была гарантирована;
  • призывает Международную организацию гражданской авиации срочно расследовать этот инцидент;
  • предлагает Совету быстрее принять дополнительные списки физических лиц и юридических лиц на основе соответствующей санкционной базы;
  • призывает Совет принять дальнейшие целевые экономические санкции;
  • призывает всех перевозчиков из ЕС избегать воздушного пространства Беларуси;
  • призывает Совет принять необходимые меры для запрета воздушного пространства ЕС для белорусских авиакомпаний и недопущения рейсов к аэропортам ЕС.
НВ
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