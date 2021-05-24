Санкции и запрет полетов. Саммит ЕС вынес решение по Беларуси
Лидеры ЕС призвали европейских авиаперевозчиков избегать полетов над Беларусью, а также «как можно скорее» ввести дополнительные санкции против Беларуси. Это случилось после задержания силовиками оппозиционера Романа Протасевича.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Европейского совета Баренд Лейтс в Twitter.
Решение пока не вступает в силу, оно еще должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.
Согласно опубликованному документу, Европейский Совет:
- требует немедленного освобождения Романа Протасевича и Софии Сапеги. Также в Европейском совете требуют, чтобы их свобода передвижения была гарантирована;
- призывает Международную организацию гражданской авиации срочно расследовать этот инцидент;
- предлагает Совету быстрее принять дополнительные списки физических лиц и юридических лиц на основе соответствующей санкционной базы;
- призывает Совет принять дальнейшие целевые экономические санкции;
- призывает всех перевозчиков из ЕС избегать воздушного пространства Беларуси;
- призывает Совет принять необходимые меры для запрета воздушного пространства ЕС для белорусских авиакомпаний и недопущения рейсов к аэропортам ЕС.