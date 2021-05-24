Санкции и запрет полетов. Саммит ЕС вынес решение по Беларуси

Лидеры ЕС призвали европейских авиаперевозчиков избегать полетов над Беларусью, а также «как можно скорее» ввести дополнительные санкции против Беларуси. Это случилось после задержания силовиками оппозиционера Романа Протасевича.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Европейского совета Баренд Лейтс в Twitter.

Решение пока не вступает в силу, оно еще должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.

Согласно опубликованному документу, Европейский Совет: