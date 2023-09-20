Шуфрича звільнили з посади голови Комітету ВР з питань свободи слова

Верховна Рада звільнила нардепа Нестора Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка в Telegram .

За таке рішення проголосувало 258 нардепів.

При цьому Шуфрич залишається одним з трьох членів Комітету. Його не можна позбавити членства, адже для існування самого Комітету потрібно щонайменше троє осіб.

За словами Железняка, наразі виконувачем обов’язків голови Комітету стане нардеп Євген Брагар.

Водночас на наступному тижні парламент має отримати пропозицію про призначення постійного голову. Ним може стати депутат з групи “Довіра” Павло Бакунець.