Швейцарія оприлюднила список учасників Саміту миру

У заході візьмуть участь представники 92 держав і 8 організації.

Швейцарія оприлюднила перелік учасників Саміту миру, який пройде 15-16 червня у Бюргенштоку.

У заході візьмуть участь представники 92 держав і восьми організацій. Саміт відвідають, зокрема, президенти Албанії, Аргентини, Чехії, Фінляндії, Франції, Грузії, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, прем’єр-міністри Бельгії, Великобританії, Канади, Естонії, Греції, Італії, Японії, Швеції, канцлери Австрії і Німеччини, віцепрезидентка США Камала Гарріс, держсекретар Ватикану П’єтро Паролін та ін.

Від Туреччини приїде міністр закордонних справ Хакан Фідан, від Угорщини – теж глава МЗС Петер Сіярто, від Словаччини – Юрай Бланар, від Сербії – їхній колега Марко Джурич, від ОАЕ – радник президента Анвар Гаргаш.

Захід також відвідають Генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич, очільники Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, Євроради Шарль Мішель, Європарламенту Роберта Мецола, Вселенський патріарх Варфоломій.

Від Індії на Саміт миру приїде заступник глави МЗС, посол у Росії Паван Капур.

Швейцарія загалом запросила понад 160 зі всього світу. // LB.ua