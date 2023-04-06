Сі Цзіньпін присік ядерні погрози Путіна щодо України

Лідер Китаю Сі Цзіньпін присік ядерні погрози російського диктатора Володимира Путіна, заявши, що застовування цього типу зброї “не можна допустити” в контесті війни проти України.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон після переговорів із лідером КНР у Пекіні, повідомляє SkyNews.

Переговори Макрона та Сі Цзіньпіна тривали півтори години. За підсумками розмови Макрон заявив, лідер КНР заявив, що хоче “якнайшвидшого відновлення мирних переговорів” і закликає міжнародну спільноту не допустити “ескалації кризи”.

France 24 передає, що Сі Цзіньпін засудив бомбардування мирних жителів в Україні.

“Ми повинні забезпечити захист цивільного населення і не допустити застосування ядерної зброї”, – сказав лідер Китаю.

Натомість Макрон попросив його використати свій вплив на Москву, щоб натиснути на неї щодо необхідності дотримування міжнародних правил щодо нерозповсюдження ядерної зброї на тлі заяв про розміщення ядерних боєголовок у Білорусі. // УНІАН