Sky News: Трамп зрадив Україну

А Путін просто вичікує, поки Трамп відмовиться від України.

«Як це можна подати інакше, ніж як провал президента США? Провал у переговорах, дипломатії та керуванні конфліктом, — заявив журналіст. — Якщо Путін досі й не переграв Трампа й не принизив його, то офіційне повідомлення з російського боку лише зміцнює враження, що саме Путін повністю контролює ситуацію».

За словами Меттьюза, адміністрація Трампа намагалася задати тон напередодні розмови, транслюючи меседж «Америка передусім». Віцепрезидент Джей-Ді Венс прямо заявив: США готові вийти з гри, якщо не буде прийнятного для них сценарію.

Путін, без сумніву, почув цей сигнал і, як вважає аналітик, дійшов висновку: варто просто перечекати — і Америка сама піде, залишивши Україну відкритою до подальшого російського наступу.

«Україна та європейські союзники США давно побоювалися, що Трамп їх просто зрадить, — говорить Меттьюз. — Але вони були готові почекати на «мирне вирішення», яке Трамп увесь час обіцяв, адже їм критично важлива підтримка Сполучених Штатів. Тепер вони опинилися перед фактом: ключова розмова нічого не дала, і ситуація для України лише погіршилася».

Меттьюз підсумовує: Москва, схоже, просто тягне час, уникає конкретних кроків і нічого не робить для реального прогресу.

«Дональд Трамп, попри всі розмови про «жорстку руку», досі не завдав Росії жодного удару. Навпаки — це суцільна гра на поступки. Для Москви — лише пряник, жодного батога».

Ще один журналіст SkyNews — московський кореспондент Айвор Беннетт — упевнений, що Україна і союзники будуть розчаровані і стривожені результатом дзвінка Трампа Путіну.

«Я думаю, європейські лідери та Україна будуть дуже розчаровані тим, що Дональд Трамп, вочевидь, не чинив більшого тиску на Путіна. Вони сподівалися, що це буде той момент, коли Трамп виконає свої погрози, чинитиме тиск і підштовхне Путіна до припинення вогню. Однак, за словами Путіна, про санкції не йшлося, а Трамп навіть заявив, що Росія виступає за мирне вирішення кризи. Я думаю, що ця фраза російського президента може стривожити європейських союзників України. Я думаю, вони інтерпретують це як чергове затягування Росією процесу і її чергову відмову від вимог про 30-денне припинення вогню».

Розмова Трампа з Путіним тривала 2,5 години. Після її завершення російський диктатор заявив, що вона була “змістовною”, “конструктивною” та “відвертою”.

Трамп, у свою чергу оголосив, що Росія та Україна негайно розпочнуть переговори щодо припинення вогню, а також про припинення війни.

Проте помічник Путіна Юрій Ушаков зазначив,що жодних термінів укладання угоди американський президент перед Путіним не ставив. // Дзеркало тижня