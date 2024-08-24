США несподівано покарали Угорщину через співпрацю з Росією

США несподівано ввели санкції проти щодо двох суб’єктів в Угорщині. Сталось це через співпрацю з Росією.

Про це повідомив посол США в Угорщині Девід Прессман.

“Сьогодні зустрівся з представниками угорського МЗС, щоб повідомити їх про те, що Сполучені Штати запроваджують санкції щодо низки об’єктів, включно з двома суб’єктами в Угорщині”, – написав у соцмережі Х Прессман.

Один із підсанкційних суб’єктів “бере участь у зміцненні російського енергетичного сектору (і намагається працювати над Пакш II), а інший – забезпечує російську військову машину”.

“Ми продовжуємо бути стурбовані рішеннями угорського уряду поглибити зв’язки з Кремлем і зберегти залежність Угорщини від російських енергоносіїв”, – написав Девід Прессман. // ТСН