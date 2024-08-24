США несподівано покарали Угорщину через співпрацю з Росією
США несподівано ввели санкції проти щодо двох суб’єктів в Угорщині. Сталось це через співпрацю з Росією.
Про це повідомив посол США в Угорщині Девід Прессман.
Один із підсанкційних суб’єктів “бере участь у зміцненні російського енергетичного сектору (і намагається працювати над Пакш II), а інший – забезпечує російську військову машину”.
“Ми продовжуємо бути стурбовані рішеннями угорського уряду поглибити зв’язки з Кремлем і зберегти залежність Угорщини від російських енергоносіїв”, – написав Девід Прессман. // ТСНTweet