Масківська соцмережа «Х» «замітає» російські злочини
Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий розкритикував соцмережу “X”, яка належить американському мільярдеру Ілону Маску, у замовчуванні російських воєнних злочинів проти України.
Про це Тихий повідомив на особистій сторінці в “Х”.
“Серйозно, Х? Відколи кількість убитих Росією українських дітей вважається “чутливим контентом” (graphic content)?”, – пише речник.
За словами Тихого, це маркування не заважає користувачам бачити графічний вміст публікації. Проте це “замітає під килим” російські воєнні злочини. “Це ганебно, і це має бути скасовано”, – резюмував він.
Георгій Тихий опублікував фотознімок посту МЗС про те, що Росія вбила мінімум 616 дітей в Україні. “Деякі з них народилися після початку повномасштабного вторгнення, а померли до його закінчення”, ідеться у публікації.
For real, @X? Since when is the number of Ukrainian kids killed by Russia considered “graphic content?”
This isn’t preventing users from exposure to graphic content. This is sweeping Russian war crimes under the rug.
This is shameful and must be reversed.@Safety @GlobalAffairs pic.twitter.com/tGpeL2Q3Eh
— Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) April 11, 2025