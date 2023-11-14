Танки, вантажівки, боєприпаси: Німеччина передала Україні пакет допомоги (перелік)
Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги. До нього увійшли ще 10 танків Leopard 1A5.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Міноборони Німеччини.
До пакету увійшли зокрема:
- 10 танків Leopard 1A5
- 14 автомобілів Bandvagn 206
- 5 гусеничних носіїв Warthog Ambulance
- 1 танк Winsent 1 для розмінування
- 10 БПЛА VECTOR
- 14 наземних оглядових радарів GO12
- 3 машини охорони кордону
- 4 8×8 HX81 тягачі та 4 напівпричепи
- 16 вантажівок Zetros
- 13 вантажівок MAN TGS
- 1,4 млн патронів до вогнепальної зброї.
Допомога Німеччині Україні
Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін передав кілька видів артилерії, танки Leopard більш старої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєнь.
Напередодні стало відомо, що до кінця 2023 року Україна отримає ще дві системи протиповітряної оборони IRIS-Т від Німеччини для захисту цивільної та енергетичної інфраструктури від російських атак взимку
Як заявив на речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, системи IRIS-Т, які Німеччина до кінця 2023 року додатково відправить Україні посилять українську протиповітряну оборону цієї зими.
Він зазначив, що IRIS-Т – найновіші комплекси, які є у ЗСУ на озброєнні та які Німеччина виробляє для України. І незважаючи на те, що ці системи не можуть працювати проти балістики, вони є повноцінними і дуже потужними комплексами.